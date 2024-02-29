Россиянкам назвали самые модные окрашивания волос в 2024 году

Парикмахер Левина: солнечный блонд и рыжие волосы будут в моде в 2024 году

Парикмахер и стилистка Лилия Левина назвала россиянкам самые модные окрашивания волос в 2024 году. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалистки, в моде окажется так называемый рельефный бразильский блонд. В данном случае волосы остаются темнее у корней и светлее по длине, пояснила она. Кроме того, в тренде будет акцентная светлая прядь у лица.

В то же время в список вошло окрашивание в «королевский фиолетовый», а также рыжие тона и другие теплые цвета. «Это солнечный блонд, карамельные оттенки, всевозможные коньячные с примесью оранжевого цвета», — отметила собеседница издания.

Ранее в феврале звездные парикмахеры Салли Хершбергер и Джен Аткин назвали самые модные прически на лето 2024 года. В первую очередь эксперты обратили внимание на гладкие пучки, локоны в виде спиралей и боб с тупым срезом.