Российская первоклассница проглотила десятирублевую монету в школе

MK.RU: в Видном первоклассница проглотила монету на перемене в школе

В подмосковном Видном первоклассница проглотила десятирублевую монету на перемене в школе. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, юная россиянка играла с одноклассниками, в какой-то момент она решила спрятать от друзей монету и засунула ее в рот.

О произошедшем девочка рассказала классному руководителю, который оповестил родителей и заместителя директора школы. Совместно с учителями матерью было принято решение, что ребенка стоит отвезти в больницу.

Первокласснице сделали рентген, который показал, что монета находилась у выхода из желудка при входе в двенадцатиперстную кишку. Врачи прописали девочке пить вазелиновое масло и отпустили домой. В госпитализации она не нуждалась.

Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене.