Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 15 марта 2024Россия

Российская первоклассница проглотила десятирублевую монету в школе

MK.RU: в Видном первоклассница проглотила монету на перемене в школе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В подмосковном Видном первоклассница проглотила десятирублевую монету на перемене в школе. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, юная россиянка играла с одноклассниками, в какой-то момент она решила спрятать от друзей монету и засунула ее в рот.

О произошедшем девочка рассказала классному руководителю, который оповестил родителей и заместителя директора школы. Совместно с учителями матерью было принято решение, что ребенка стоит отвезти в больницу.

Первокласснице сделали рентген, который показал, что монета находилась у выхода из желудка при входе в двенадцатиперстную кишку. Врачи прописали девочке пить вазелиновое масло и отпустили домой. В госпитализации она не нуждалась.

Ранее сообщалось, что в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор заявил о пострадавших при перехвате реактивных снарядов у Белгорода

      Спектакль с российской балериной отменили в Сеуле после протеста Украины

      Очки Apple Vision Pro появятся в продаже за пределами США

      Российские молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе

      ФСБ задержала запускавшего беспилотники около военных объектов россиянина

      Россиянина задержали за нападение с топором на прохожего

      Раненный на СВО боец был вынужден продать семейные драгоценности ради операции

      Женщина не заметила собственную беременность и внезапно родила двойню

      Стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровской области

      Медведев вышел в полуфинал турнира ATP

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше