В Петербурге 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене

В поселке Песочный школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене

В петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, ребенок решил развлечься и покатился вниз по перилам, но потерял равновесие и упал на лестницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы. За его состоянием сейчас наблюдают врачи.

Как выяснил «Mash на Мойке», пострадавший пятиклассник растет в семье из шести детей с отцом-священнослужителем и матерью-домохозяйкой.

Ранее сообщалось, что мальчик из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих стоматологических клиник. У ребенка после посещения врача резко поднялась температура до 42 градусов и развился патологический инфекционно-воспалительный процесс — остеомиелит, который поражает все элементы кости верхней или нижней челюсти.