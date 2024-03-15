Российский бизнес нашел способ повысить производительность

ЦБ: компании собираются роботизировать линии и вводить новое оборудование

Российский бизнес ожидает в текущем году роста производительности труда на 3,2 процента, важными факторами в достижении этой цели станут роботизация линий и введение нового оборудования. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России по экономикам регионов.

При этом почти каждая третья (30 процентов) опрошенная компания прогнозирует, что физический объем выпуска продукции на одного работника (так в опросе Центробанка была определена производительность труда) увеличится на величину от 6 до 15 процентов и выше.

Несмотря на дефицит кадров, компании нашли способы повышения производительности. Самым популярным из них по результатам опроса оказалась оптимизация производственных и бизнес-процессов — к такой мере собираются прибегнуть 45 процентов предприятий, при этом чаще всего об этом говорили в строительных и добывающих компаниях.

Повысить производительность за счет использования нового оборудования планируют 27 процентов предприятий, в основном из энергетической и газовой отрасли. Поможет улучшить показатели автоматизация и роботизация производственных линий, говорится в докладе ЦБ. Увеличить число отработанных часов сотрудниками планируют 11 процентов компаний, еще 7 процентов заявили, что будут работать над повышением компетенций работников.

Ранее в ходе интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров в стране не изменится к лучшему. По его словам, рабочих мигрантов в стране по сравнению с другими государствами не так и много — от общего числа работающих они составляют 3,7 процента. Для того чтобы решать данную проблему кардинально, необходимо повысить производительность труда, добавил глава государства.

