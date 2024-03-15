Российский охранник передавал ВСУ данные военных предприятий и попал под статью

В Пензе возбудили дело о госизмене в отношении охранника ТЦ за передачу данных

В Пензе следователи завели уголовное дело в отношении 58-летнего охранника торгового центра (ТЦ) «Горизонт», который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает Baza.

Россиянин проходит обвиняемым по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он уже дал признательные показания.

По данным издания, мужчину задержали 14 марта. Правоохранители провели у него обыски и изъяли мобильные телефоны. Обвиняемый передавал информацию о предприятиях через мессенджер.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который запускал беспилотники около военных объектов для воздействия на ПВО.