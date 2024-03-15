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10:48, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщения о ручках с исчезающими чернилами на выборах не подтвердились

Данные о ручках с исчезающими чернилами на выборах президента не подтвердились

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сообщения о том, что на избирательные участки на президентских выборах завезли ручки с исчезающими чернилами, оказались недостоверными.

Информация появились в ряде Telegram-каналов. Были представлены кадры, на которых видно, как надпись исчезает при нагревании. Отмечалось, что ручки находились в коробке с лейблом канцелярской компании BiC и официальной эмблемой президентских выборов от ЦИК. О подобных случаях сообщили в Курске и Ростове-на-Дону.

Примечательно, что видео появились в Telegram-каналах вечером 14 марта, в то время как первые избирательные участки на Камчатке и Чукотке открылись в 08:00 15 марта по местному времени (23:00 по московскому времени 14 марта). Таким образом, на момент публикации материала избирательные участки в Курске и Ростове-на-Дону были закрыты. В то же время в досрочном голосовании, которое проходило по 14 марта, участвовали только проживающие на отдаленных территориях, в новых регионах или за границей.

Чернила такой ручки не исчезают и не стираются, а становятся бесцветными под воздействием температуры. При охлаждении бумаги до комнатной температуры написанное снова проявляется. В открытых источниках можно найти информацию, что чернила исчезнут при нагревании до 66,5 градуса по Цельсию и снова проявятся при температуре 15 градусов по Цельсию. Кроме того, если чернила и не проявятся при проверке бюллетеней, они не будут считаться действительными в соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В 2020 году также распространился фейк о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках. Тогда проходило голосование по внесению изменений в Конституцию России.

Сообщения о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках Курска и Ростова-на-Дону не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Алина Гончарова
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