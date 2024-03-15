50 человек уличили в колдовстве и напоили ядом в доказательство виновности

Agence France-Presse: в Анголе 50 человек напоили ядом за колдовство

В районе ангольского города Камакупа десятки человек пострадали после того, как их обвинили в колдовстве и напоили ядом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Более 50 жертв заставили выпить загадочную жидкость, которая, если верить знахарям, доказывает, занимался этот человек колдовством или нет», — заявила представительница местного совета Лусия Филемон. По данным полиции, 50 человек, уличенных в колдовстве, не пережили экзекуцию.

Согласно поверью, распространенному в этой стране, колдунов легко определить при помощи специального напитка под названием мбулунго, который готовят знахари. Для колдунов этот напиток — яд, а обычные люди, которые пьют мбулунго, якобы остаются живы. Это и считается доказательством виновности или невиновности.

Ранее в Зимбабве полицейские обнаружили, как предполагается, группу гоблинов в чемодане у бизнесмена. «Они были потрясены, когда увидели внутри странных существ, решили, что это гоблины, и побежали оттуда, что было сил», — рассказал очевидец.