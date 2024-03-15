Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 15 марта 2024Из жизни

50 человек уличили в колдовстве и напоили ядом в доказательство виновности

Agence France-Presse: в Анголе 50 человек напоили ядом за колдовство

Фото: Denis Farrell / AP

В районе ангольского города Камакупа десятки человек пострадали после того, как их обвинили в колдовстве и напоили ядом. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Более 50 жертв заставили выпить загадочную жидкость, которая, если верить знахарям, доказывает, занимался этот человек колдовством или нет», — заявила представительница местного совета Лусия Филемон. По данным полиции, 50 человек, уличенных в колдовстве, не пережили экзекуцию.

Согласно поверью, распространенному в этой стране, колдунов легко определить при помощи специального напитка под названием мбулунго, который готовят знахари. Для колдунов этот напиток — яд, а обычные люди, которые пьют мбулунго, якобы остаются живы. Это и считается доказательством виновности или невиновности.

Материалы по теме:
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022

Ранее в Зимбабве полицейские обнаружили, как предполагается, группу гоблинов в чемодане у бизнесмена. «Они были потрясены, когда увидели внутри странных существ, решили, что это гоблины, и побежали оттуда, что было сил», — рассказал очевидец.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт

      В Театре Сатиры назвали смерть Ширвиндта огромной печалью

      Обязанных отчитываться перед ЦБ экспортеров станет вдвое больше

      Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?

      Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

      50 человек уличили в колдовстве и напоили ядом в доказательство виновности

      Из необычных способов досуга жителей российского города составили список

      Возможности пробивающего броню дрона ALTIUS показали на видео

      Генсек НАТО посетит Армению, Грузию и Азербайджан

      Россиянин угрожал газовой горелкой полицейскому и попал в колонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше