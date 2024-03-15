Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:51, 15 марта 2024Среда обитания

Спросу на новостройки предсказали взлет

Эксперт Лобода: в апреле-июне спрос на новостройки в России вырастет на 40-50 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В апреле-июне 2024 года спрос на новостройки в России взлетит на 40-50 процентов по сравнению с январем-мартом, предсказал в разговоре с «Газетой.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

При этом во втором квартале текущего года можно ожидать снижение спроса на новостройки, отметил эксперт. Дефицит нового жилья в стране Лобода исключил. В 2024 году доля нераспроданного жилья по сравнению с 2023 годом вырастет еще на один-два процентных пункта, до 42-43 процентов от тех домов, где продажи квартир открыты. При этом из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля спрос на новостройки по итогам 2024 года может сократиться на 20-25 процентов по сравнению с 2023 годом.

Спрос на новое жилье в 2025-2026 годах будет сохраняться, но не окажется слишком высоким. По прогнозам банка ДОМ.РФ, цены на новое жилье будут расти умеренными темпами, не превышая уровень инфляции в четыре процента в год.

Ранее эксперты предрекли начало снижения цен на вторичное жилье в России с апреля. Предполагается, что стоимость будет снижаться примерно на один процент в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      В Петербурге нашли уникальное место

      Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

      Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше