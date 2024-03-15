Спросу на новостройки предсказали взлет

Эксперт Лобода: в апреле-июне спрос на новостройки в России вырастет на 40-50 %

В апреле-июне 2024 года спрос на новостройки в России взлетит на 40-50 процентов по сравнению с январем-мартом, предсказал в разговоре с «Газетой.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

При этом во втором квартале текущего года можно ожидать снижение спроса на новостройки, отметил эксперт. Дефицит нового жилья в стране Лобода исключил. В 2024 году доля нераспроданного жилья по сравнению с 2023 годом вырастет еще на один-два процентных пункта, до 42-43 процентов от тех домов, где продажи квартир открыты. При этом из-за отмены льготной ипотеки с 1 июля спрос на новостройки по итогам 2024 года может сократиться на 20-25 процентов по сравнению с 2023 годом.

Спрос на новое жилье в 2025-2026 годах будет сохраняться, но не окажется слишком высоким. По прогнозам банка ДОМ.РФ, цены на новое жилье будут расти умеренными темпами, не превышая уровень инфляции в четыре процента в год.

Ранее эксперты предрекли начало снижения цен на вторичное жилье в России с апреля. Предполагается, что стоимость будет снижаться примерно на один процент в месяц.