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17:01, 15 марта 2024Среда обитания

Ценам на один тип квартир в России предрекли скорое снижение

Риелтор Шлома: с апреля вторичное жилье будет дешеветь на 1 % в месяц
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С апреля вторичное жилье в России будет дешеветь примерно на один процент в месяц. Скорое снижение цен на этот тип квартир и домов предрекли опрошенные Life.ru эксперты по недвижимости.

Директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома отметил, что вымывание предложения с рынка замедлилось после ажиотажного спроса не жилье в конце 2023 года и вышло на минимально нормальный уровень. «При минимально нормальном объеме спроса рынок вполне работоспособен, но при этом предложение может постепенно увеличиваться, а цена — плавно снижаться», — пояснил риелтор.

Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин добавил, что на вторичном рынке появилось стабильное количество объектов с небольшой коррекцией цен (на 5-10 процентов). Эксперт утверждает, что потенциальные покупатели жилья «открыты к разумным скидкам». При этом существенно объекты пока не подешевели.

Эксперты компании Est-a-Tet рассказали, что сейчас высоким спросом пользуются высоколиквидные квартиры (обычно это «однушки» и «двушки») с ремонтом. Речь идет в основном об объектах в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

Ранее риелторы предрекли скорое падение цен на вторичные квартиры в Москве. По словам экспертов, стоимость объектов в столице в перспективе может снизиться на 10-15 процентов.

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      Нина Ташевская
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