Стала известна дата принятия антироссийских санкций ЕС из-за смерти Навального

Главы МИД стран ЕС 18 марта согласуют санкции против РФ из-за смерти Навального

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) 18 марта примут решение по согласованию и принятию антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что в понедельник будет достигнуто политическое соглашение по введению санкций против ответственных и вовлеченных в смерть Алексея Навального», — цитирует агентство высокопоставленного представителя Евросоюза.

Ранее стало известно, что восемь европейских стран запросили у дипломатической службы ЕС юридическую основу для разработки нового инструмента санкций, направленного против российских чиновников из-за смерти Навального.