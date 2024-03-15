Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 15 марта 2024Мир

Стала известна дата принятия антироссийских санкций ЕС из-за смерти Навального

Главы МИД стран ЕС 18 марта согласуют санкции против РФ из-за смерти Навального

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) 18 марта примут решение по согласованию и принятию антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что в понедельник будет достигнуто политическое соглашение по введению санкций против ответственных и вовлеченных в смерть Алексея Навального», — цитирует агентство высокопоставленного представителя Евросоюза.

Ранее стало известно, что восемь европейских стран запросили у дипломатической службы ЕС юридическую основу для разработки нового инструмента санкций, направленного против российских чиновников из-за смерти Навального.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      В Петербурге нашли уникальное место

      Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

      Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше