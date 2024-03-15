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17:19, 15 марта 2024Культура

Татьяна Васильева рассказала о состоянии здоровья Федора Добронравова

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, что Федор Добронравов болен

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала новости о состоянии здоровья ее коллеги, актера Федора Добронравова. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам актрисы, Добронравов болен. «Думаю, что все обойдется. В первый раз у него такое случилось за жизнь», — сказала она, выразив надежду на то, что в скором времени все наладится. Васильева также пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

Ранее актер Федор Добронравов отменил все спектакли со своим участием на год вперед по состоянию здоровья. 62-летнему артисту предстоит длительная реабилитация после операции. В феврале 2024 года ему экстренно удалили дегенеративные образования в позвоночнике, возникшие на фоне осложнений остеохондроза.

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