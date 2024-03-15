Трое детей погибли при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: трое детей погибли при обстреле города со стороны ВСУ

При обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, снаряд попал в один из домов частного сектора по улице Ольховская, начался пожар.

«По предварительной информации погибло трое детей — девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения», — написал Кулемзин.