Пушилин сообщил об учащении прицельных ударов ВСУ по жителям ДНР

Пушилин: ВСУ стали активнее наносить прицельные удары по мирным жителям ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активнее наносить прицельные удары по мирным жителям Донецкой народной республики (ДНР). Об учащении атак рассказал глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он отметил, что украинская армия столкнулась с ограничением применения артиллерии и в этой ситуации «коптеры начинают применять, причем сейчас прямо принципиально по гражданским лицам».

«Идет вот такая охота за гражданскими объектами и просто за гражданскими людьми. Причем не экономят, судя по всему, потому что они [наносят удары] просто по прохожим, просто по машинам», — сообщил Пушилин.

Глава региона отметил работу системы «Купол», которая противодействует ударам украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Штаб обороны ДНР 12 марта сообщил о подавлении 52 беспилотников над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал здание Федеральной службы безопасности в Белгороде. Другой БПЛА попал в многоквартирный дом. В результате взрыва никто не пострадал, были выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждены фасад и кровля здания.