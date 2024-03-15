В АСВ отчитались по выплатам вкладчикам Киви Банка

АСВ выплатило вкладчикам Киви Банка 3,26 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось по выплатам вкладчикам лишившегося лицензии Киви Банка. Пресс-служба корпорации сообщила, что с 29 февраля клиенты получили 3,26 миллиарда рублей.

На данный момент выплачено 75 процентов всей страховой ответственности, рассказали в АСВ. Возмещение уже получили 6,9 тысячи физических и юридических лиц. В публикации корпорация напомнила, что с агентством в качестве банка-агента сотрудничает Банк Уралсиб, именно он проводит выплату возмещений.

Согласно реестру обязательств Киви банка, на выплаты в 4,3 миллиарда рублей могут претендовать порядка 20,2 тысячи вкладчиков кредитной организации. Из них 10,9 тысячи индивидуальных предпринимателей (1,88 миллиарда рублей) и 9 тысяч юридических лиц (2,41 миллиарда рублей).

Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

