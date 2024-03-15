В Австрии заявили о продолжении работы большинства западных компаний в России

Глава МИД Австрии Шалленберг: в России все еще работают 95% западных компаний

Около 95% западных компаний продолжают работать в России, в их числе есть американские и австрийские. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

При этом министр отметил, что все введенные против РФ ограничения важно соблюдать в полном объеме. «Мы открыто говорим на эту тему с нашими партнерами, с Европейским союзом и нашими американскими друзьями», — добавил Александер Шалленберг.