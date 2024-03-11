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15:45, 11 марта 2024Экономика

В Raiffeisen опровергли угрозы американцев из-за работы банка в России

Raiffeisen: Минфин США не угрожал банку санкциями из-за его работы в России
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла информацию о том, что в ходе визита в Вену чиновницы Минфина США Анны Моррис шла речь о возможном введении санкций против кредитной организации из-за ее работы в России. Об этом со ссылкой на портал ORF сообщает ТАСС.

О том, что американская чиновница посетит Австрию, чтобы пригрозить вторичными санкциями, ранее писало Reuters. В публикации говорилось, что она предупредит Raiffeisen и другие банки о рисках отключения от долларовой системы в случае нарушения ограничений при работе с Россией.

Позже издание EUObesrver, сославшись на документ Министерства финансов Соединенных Штатов, подтвердило, что речь идет о возможности ограничений, которую Моррис обсуждала с представителями австрийского правительства и руководством Raiffeisen.

Австрийский банк продолжает работу в России, несмотря на давление европейского регулятора, требующего от кредитных организаций четкого плана действий по уходу из страны и регулярных отчетов о проделанной работе. Чистая прибыль российского подразделения RBI в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро. По сравнению с показателями предыдущего года (2,05 миллиарда) она снизилась на 35 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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