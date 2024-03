США пригрозили крупнейшему банку Австрии санкциями за связи с Россией

США пригрозили австрийскому Raiffeisen Bank санкциями за связи с Россией

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщает EUOberver со ссылкой на документ Министерство финансов Соединенных Штатов.

В ведомстве сообщили, что Raiffeisen Bank International (RBI), рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, которые связаны с российским ВПК.

7 марта с целью уведомить австрийские власти и руководство банка о позиции американской стороны Вену посетила высокопоставленная сотрудница Казначейства США Анна Моррис.

В RBI, в свою очередь, заявили, что «принципиально не комментируют публично дискуссии с представителями власти».

Ранее сообщалось, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала 2024 года. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, занимающих первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.