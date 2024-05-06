Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

Эксперт Храпунова: мошенники могут обманывать россиян, обещая выплаты к 9 мая

Мошенники могут обманывать пожилых россиян, обещая денежные выплаты к 9 мая. Об этом предупредила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, пишет РИА Новости.

«В преддверии 9 мая самой распространенной легендой, как и в прошлые годы, выступили обещания праздничных выплат (от президента, от правительства, от глав регионов)», — отметила эксперт.

По ее словам, большинство пенсионеров, живущих на пенсию, ищет и радуется любой финансовой поддержке. Пенсионеры чаще всего являются самой уязвимой категорией для уловок аферистов, что обусловлено воспитанием и доверием. Легенды злоумышленников подстраиваются под психологию пожилых россиян, подчеркнула Храпунова.

По ее данным, уже фиксируются есть истории, когда мошенники, обещая праздничную выплату, просили предварительную оплату услуг сопровождения (комиссии) или персональные данные пенсионера. Также Храпунова предупредила, что можно ожидать и компрометации аккаунта «Госуслуг».

Эксперт посоветовала самостоятельно проверить на официальных сайтах ведомств любые денежные обещания, а также не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут прислать аферисты.

Храпунова напомнила, что выплаты не могут сопровождаться предварительным взысканием денег с получателей. Ни при каких условиях для получения выплаты нельзя сообщать код, от кого бы он ни пришел, резюмировала эксперт.

Ранее эксперты предупредили россиян о росте числа фейковых сайтов в преддверии майских праздников. Распространенные схемы мошенников в канун 1 и 9 Мая они раскрыли в разговоре с «Лентой.ру».

Так, в интернете увеличилось количество мошеннических сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов.