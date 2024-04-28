Россиянам раскрыли схемы мошенников в преддверии майских праздников

ГК «Солар» предупредила о росте числа фейковых сайтов перед майскими праздниками

Специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний (ГК) «Солар» предупредили россиян о росте числа фейковых сайтов в преддверии майских праздников. Распространенные схемы мошенников в канун 1 и 9 Мая они раскрыли в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперты отметили, что перед майскими праздниками многие россияне планируют отпуска. В связи с этим в интернете увеличилось количество мошеннических сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов и ресурсов по бронированию отелей, предупредили они.

Также специалисты сообщили о росте числа поддельных сайтов для покупки билетов на различные развлекательные мероприятия. Уточняется, что подобные ресурсы создают мошенники для схемы Fake Date («Фальшивое свидание»). Ее суть заключается в том, что злоумышленники под видом девушек общаются с мужчинами на сайтах знакомств, после чего предлагают им купить билет через поддельный сайт. Если жертва вводит данные банковской карты на таком ресурсе, то лишается денег.

Помимо этого, в последнее время появилось большое количество мошеннических сайтов, которые обещают пожилым людям выплаты ко Дню Победы. «Данная мошенническая схема хорошо отлажена. Она существует уже несколько лет», — уточнил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в ГК «Солар» рекомендовали пользоваться только официальными ресурсами для покупки билетов и бронирования отелей и не вводить личные данные на подозрительных и неофициальных сайтах. Также необходимо использовать антивирус для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак, добавили эксперты.

Ранее в Роскачестве рассказали о новом способе кражи денег у россиян. Сообщалось, что мошенники научились списывать деньги даже с заблокированных банковских карт.