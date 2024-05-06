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08:12, 6 мая 2024Силовые структуры

Российские силовики заподозрили религиозного блогера в оправдании терроризма

Силовики проводят обыски у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к религиозному блогеру Надежде Кеворковой, подозреваемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ее квартире найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У нее изъят сотовый телефон.

Кеворкова ведет блоги религиозного содержания, освещает палестино-израильский конфликт.

24 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова заподозрили в клевете, в его доме и офисе накануне прошли обыски. Его называют владельцем и модератором YouTube- и Telegram-каналов «Прекрасная Россия». На них, как утверждается, он публиковал «фейковые материалы о ходе СВО и политическом руководстве страны». По обвинению в клевете, якобы содержавшейся в этих постах, возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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