Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:46, 24 апреля 2024Силовые структуры

Блогера обвинили в клевете из-за постов об СВО и отпустили

Блогера Евгения Анисимова заподозрили в клевете из-за постов об СВО

Кадр: Интернет-газета NEFT / YouTube

В Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова заподозрили в клевете, в его доме и офисе накануне прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

Анисимова называют владельцем и модератором YouTube- и Telegram-каналов «Прекрасная Россия». На них, как утверждается, он публиковал «фейковые материалы о ходе СВО и политическом руководстве страны». По обвинению в клевете, якобы содержавшейся в этих постах, возбуждено уголовное дело.

При этом Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следствия об аресте блогера, отказал в нем. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустили в зале суда.

В марте в отношении блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело о дискредитации Российской армии. Сам он находится не в России.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

      Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме

      80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

      Байден подписал законопроект о военной помощи Украине и другим союзникам

      Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

      Шойгу рассказал о планах по пуску «Ангары» с Плесецка

      «Москвич» повысил цену своего электрокара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше