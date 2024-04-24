Блогера обвинили в клевете из-за постов об СВО и отпустили

Блогера Евгения Анисимова заподозрили в клевете из-за постов об СВО

В Екатеринбурге блогера Евгения Анисимова заподозрили в клевете, в его доме и офисе накануне прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

Анисимова называют владельцем и модератором YouTube- и Telegram-каналов «Прекрасная Россия». На них, как утверждается, он публиковал «фейковые материалы о ходе СВО и политическом руководстве страны». По обвинению в клевете, якобы содержавшейся в этих постах, возбуждено уголовное дело.

При этом Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следствия об аресте блогера, отказал в нем. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и отпустили в зале суда.

В марте в отношении блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело о дискредитации Российской армии. Сам он находится не в России.