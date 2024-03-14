Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии

Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, дело возбуждено по части 1 статьи 280 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») УК РФ. Шпаку грозит до пяти лет колонии. Однако пока он находится не в России.

Отмечается, что 15 августа 2023 году блогер уже привлекался к административной ответственности за фейки о ВС РФ.

Ранее стало известно, что в Москве Басманный суд заочно арестовал Шпака. Блогеру установлена мера пресечения в два месяца, которая начнет исчисляться с момента его задержания. В своих соцсетях он негативно высказывался о российских военных. 13 января МВД объявило Шпака в розыск.