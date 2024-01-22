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13:38, 22 января 2024Силовые структуры

В Москве заочно арестовали популярного блогера Александра Шпака

В Москве суд заочно арестовал блогера Шпака по делу о дискредитации армии

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

В Москве Басманный суд заочно арестовал российского блогера Александра Шпака. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает ТАСС.

Блогеру установлена мера пресечения в два месяца, которая начнет исчисляться с момента его задержания. Популярный 44-летний ютубер и бодибилдер обвиняется по статье о дискредитации армии. В своих соцсетях Шпак негативно высказывался о российских военных. 13 января МВД объявило Шпака в розыск.

12 декабря 2023 года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой признать Александра Шпака иноагентом.

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      Владимир Седов
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