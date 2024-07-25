СК завершил расследование дела о дискредитации ВС России в отношении блогера Шпака

Материалы дела против блогера Шпака переданы в суд для заочного осуждения

Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии

Начало событий в новости Против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации Российской армии

Следствие завершило расследование уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России против блогера Александра Шпака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По информации агентства, материалы уголовного дела против блогера переданы в суд для заочного осуждения.

14 марта в отношении Шпака было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»). Шпаку грозит до пяти лет колонии.