СК завершил расследование дела о дискредитации ВС России в отношении блогера Шпака

Следствие завершило расследование уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России против блогера Александра Шпака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.
По информации агентства, материалы уголовного дела против блогера переданы в суд для заочного осуждения.
14 марта в отношении Шпака было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»). Шпаку грозит до пяти лет колонии.