Названа причина обысков российских силовиков у религиозного блогера

РЕН ТВ: обыски у блогера Кеворковой связаны с постами про Басаева и «Талибан»

Причиной обысков у религиозного блогера 64-летней Надежды Кеворковой и подозрений ее в оправдании терроризма стали посты про нападение банды Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, деятельность движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина является сторонницей исламской идеологии, общается с людьми, замеченными в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также связанных с фондами-донорами терроризма и участниками террористических бандформирований.

Ранее 6 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Кеворковой, подозреваемой в оправдании терроризма. В ее квартире найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У нее изъят сотовый телефон.

Кеворкова ведет блоги религиозного содержания, освещает палестино-израильский конфликт.