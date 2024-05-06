Религиозного блогера после обысков привезли в Следственный комитет России

Правоохранители доставили блогера Кеворкову в СК

Правоохранительные органы доставили в Следственный комитет России религиозного блогера 64-летнюю Надежду Кеворкову. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщину привезли к следователю после обысков. Ее подозревают в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Причиной для обысков стали посты Кеворковой про нападение банды Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Она является сторонницей исламской идеологии, общается с людьми, замеченными в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также связанных с фондами-донорами терроризма и участниками террористических бандформирований, отмечает РЕН ТВ.

Ранее 6 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Кеворковой, подозреваемой в оправдании терроризма. В ее квартире найдены плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У нее изъят сотовый телефон.

Кеворкова ведет блоги религиозного содержания, освещает палестино-израильский конфликт.