Французский военный легион понес первые потери на СВО

Рожин: французский военный легион впервые потерял до 7 человек под Часовом Яром

Французский военный легион понес первые потери в зоне специальной военной операции (СВО) под Часовым Яром. Об этом заявил военкор Борис Рожин в Telegram-канале, уточнив, что наемники могли потерять до семи человек.

До этого появлялись сообщения о столкновениях российских военных с наемниками из Франции и Германии, в том числе с представителями Иностранного легиона.

«Это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину заработать денег, а при первой угрозе бежали с позиций, паковали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО», — подчеркнул Рожин.