В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

Депутат Шеремет: французские войска на Украине расценят как интервентов

Французские войска на Украине будут расценены как интервенты в зоне российских интересов. Об этом сравнении заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Для президента Франции Эммануэля Макрона ввод войск на Украину станет последней лебединой песней его политической карьеры. Французский народ не простит ему втягивания Франции в полномасштабный военный конфликт», — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что это решение станет могилой для французского народа. Вместо величия Париж получит могилы с собственными солдатами. Шеремет подчеркнул, что «таким, как Макрон, место в Бастилии».

Ранее Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить французские войска на Украину. Он подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.