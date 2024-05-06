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08:08, 6 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии понадеялись на возобновление переговоров по Украине

Министр Алейник: Белоруссия надеется на возобновление переговоров по Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Минск надеется, что мирные переговоры по разрешению конфликта на Украине рано или поздно возобновятся. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в беседе с РИА Новости.

«Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь», — подчеркнул Алейник.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки домыслам о готовности Запада к переговорам, о каких-либо обсуждениях речи не идет.

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      Евгений Силаев
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