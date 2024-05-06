Вылетевших из аттракциона на Кубани детей сняли на видео

Появились кадры вылетевших из аттракциона детей в Ейске Краснодарского края

В сети появились кадры с вылетевшими из аттракциона детьми в Ейске Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как после начала движения у аттракциона ломаются удерживающие устройства. Из-за этого трое детей, сидящих на карусели, не могут удержаться в креслах, начинают подскакивать и выпадать со своих мест.

Аттракцион «Лавица» в парке Ейска вышел из строя днем ранее, 5 мая. Вскоре после начала работы у карусели сломались защитные поручни, за которые держались дети, и сидевшие в крутящейся скамье выпали в разные стороны. Одного мальчика госпитализировали с переломом ребер, еще две девочки отделались небольшими травмами.

В тот же день в Сочи группа людей оказалась заблокирована на аттракционе «Квантовый скачок». Посетители провисели на высоте в вертикальном положении около семи минут, по прошествии которых состав вернулся в исходную точку и люди самостоятельно покинули его.