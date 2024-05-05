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18:53, 5 мая 2024Россия

Трое детей выпали с аттракциона в российском городе

В Ейске Краснодарского края трое детей выпали с аттракциона

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ейске Краснодарского края трое детей пострадали во время катания на аттракционе. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в парке Поддубного, когда две девочки и мальчик находились на аттракционе «Лавица». Вскоре после начала работы сломались защитные поручни, за которые держались дети, и сидевшие в крутящейся скамье выпали в разные стороны.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом — перелом ребер, девочки отделались небольшими травмами.

В сентябре 2023 года правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается контролировать все аттракционы по единым правилам.

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      Владимир Седов
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