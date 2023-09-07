В России появится закон об аттракционах

«Известия»: правительство поддержало законопроект об аттракционах

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается контролировать все аттракционы по единым правилам. Об этом со ссылкой заключение кабмина пишут «Известия».

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что нужно на уровне федерального законодательства установить полномочия органов госвласти и предмет государственного надзора. Получение регионами права регистрировать аттракционы и запрещать их деятельность, если они не соответствуют нормам, позволит снизить аварийность и повысить безопасность аттракционов, уверены в кабмине.

Сейчас требования к безопасности аттракционов указаны в техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Власти регионов России реагируют только на чрезвычайные происшествия, указали в заключении правительства.

В России часто случаются происшествия с аттракционами. Летом в городе Орехово-Зуево под Москвой две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона «Веселая волна». Весной в Оренбурге рухнул аттракцион «Цепочка», на котором в тот момент находились взрослые и дети, пострадали около 20 человек. До этого в Анапе в парке развлечений «Джунгли» сломался аттракцион «Кондор», из-за чего его посетители провисели в воздухе почти час.