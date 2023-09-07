Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 7 сентября 2023Россия

В России появится закон об аттракционах

«Известия»: правительство поддержало законопроект об аттракционах

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается контролировать все аттракционы по единым правилам. Об этом со ссылкой заключение кабмина пишут «Известия».

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что нужно на уровне федерального законодательства установить полномочия органов госвласти и предмет государственного надзора. Получение регионами права регистрировать аттракционы и запрещать их деятельность, если они не соответствуют нормам, позволит снизить аварийность и повысить безопасность аттракционов, уверены в кабмине.

Сейчас требования к безопасности аттракционов указаны в техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Власти регионов России реагируют только на чрезвычайные происшествия, указали в заключении правительства.

В России часто случаются происшествия с аттракционами. Летом в городе Орехово-Зуево под Москвой две школьницы пострадали при падении кабины аттракциона «Веселая волна». Весной в Оренбурге рухнул аттракцион «Цепочка», на котором в тот момент находились взрослые и дети, пострадали около 20 человек. До этого в Анапе в парке развлечений «Джунгли» сломался аттракцион «Кондор», из-за чего его посетители провисели в воздухе почти час.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Паралимпийский комитет собрался навсегда приостановить членство России

    Очевидцы рассказали о падении дрона в Ростове-на-Дону

    В российском регионе перевернулся автобус с вахтовиками

    Массовое ДТП произошло на московском шоссе

    В МИД России прокомментировали слова Белоруссии о вступлении в БРИКС

    Стало известно об атаке Энергодара беспилотниками ВСУ

    Анастасия Ивлеева показала фигуру в купальнике

    Блинкен понадеялся на скорую ратификацию заявки Швеции в НАТО

    Экс-премьер Украины оценил потери ВСУ к концу года в полмиллиона человек

    Новый министр обороны Украины анонсировал проверки в ведомстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости