Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 6 мая 2024Россия

В России люди застряли на высоте из-за поломки аттракциона

В «Сочи парке» люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, так как он сломался. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его данным, группа людей оказалась заблокирована на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи-парке». Посетители провисели на высоте около семи минут, по прошествии которых состав вернулся в исходную точку и люди самостоятельно покинули его.

Как впоследствии пояснили в пресс-службе парка, аттракцион приостановил свою работу в связи с тем, что система безопасности отреагировала на изменение погоды. «Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут, согласно правилам безопасности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе парка.

«Квантовый скачок» — аттракцион, который был открыт в парке Сочи зимой 2023 года после простоя из-за техобслуживания. Он представляет собой единственный в России перевернутый бумеранг, который способен развить скорость до 105 километров в час.

Днем ранее, 5 мая, в Ейске Краснодарского края трое детей пострадали во время катания на аттракционе. Несовершеннолетние выпали из аттракциона «Лавица». В результате мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом — перелом ребер, две девочки отделались небольшими травмами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР

      Россиянам назвали способы обезопасить аккаунт в Telegram

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

      Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

      Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше