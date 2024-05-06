В России люди застряли на высоте из-за поломки аттракциона

В «Сочи парке» люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении

В Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, так как он сломался. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его данным, группа людей оказалась заблокирована на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи-парке». Посетители провисели на высоте около семи минут, по прошествии которых состав вернулся в исходную точку и люди самостоятельно покинули его.

Как впоследствии пояснили в пресс-службе парка, аттракцион приостановил свою работу в связи с тем, что система безопасности отреагировала на изменение погоды. «Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут, согласно правилам безопасности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе парка.

«Квантовый скачок» — аттракцион, который был открыт в парке Сочи зимой 2023 года после простоя из-за техобслуживания. Он представляет собой единственный в России перевернутый бумеранг, который способен развить скорость до 105 километров в час.

Днем ранее, 5 мая, в Ейске Краснодарского края трое детей пострадали во время катания на аттракционе. Несовершеннолетние выпали из аттракциона «Лавица». В результате мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом — перелом ребер, две девочки отделались небольшими травмами.