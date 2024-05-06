Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

Бывший тренер «Факела» Ташуев заявил, что получает 21 тысячу рублей пенсии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» пожаловался на размер пенсии.

Российский специалист заявил, что получает около 21 тысячи рублей, добавив, что получает также небольшую сумму на несовершеннолетнюю дочь. «Страшно сказать. Государство дает полторы тысячи за ребенка. На сникерс», — подчеркнул 65-летний Ташуев.

Тренер возглавлял «Факел» с сентября 2023 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда занимала 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 26 встречах.

19 марта бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал о выживании на пенсию. Хусаинов заявил, что его пенсия составляет 22 тысячи рублей.