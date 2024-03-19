Бывший российский судья ФИФА рассказал о выживании на пенсию

Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что выживает на пенсию в 22 тысячи рублей

Бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал о выживании на пенсию. Его слова приводит «Чемпионат».

Хусаинов заявил, что его пенсия составляет 22 тысячи рублей, в связи с чем ему приходится выживать. Он признался, что работает курьером в московском ресторане. «Без машины, своим ходом развожу пироги по Москве, в термосумке», — добавил экс-судья.

В 90-е Хусаинов был арбитром ФИФА, а также администратором сборных СССР, СНГ и России. Кроме того, он возглавлял коллегию судей России.

18 марта бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал о доходах на пенсии. Экс-специалист пожаловался на смешную пенсию, заявив, что на нее сложно прожить.