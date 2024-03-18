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07:50, 18 марта 2024Спорт

Бывший тренер сборной России по футболу пожаловался на смешную пенсию

Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев заявил, что у него смешная пенсия

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал о доходах на пенсии. Его слова приводит Sport24.

Экс-специалист пожаловался на смешную пенсию, заявив, что на нее сложно прожить. «На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть», — посчитал он, отметив, что ему помогают накопленные сбережения.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Летом 2022 года бывший футболист «Сатурна» Сергей Наталушко рассказал о жизни после окончания футбольной карьеры. Он заявил, что его пенсию составляет 20 тысяч рублей. По словам экс-игрока, ему хватает денег, и он доволен своим образом жизни.

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      Анастасия Борисова
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