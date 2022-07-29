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Футболист-рекордсмен ЧР рассказал о жизни на пенсию в 20 тысяч рублей

Футболист-рекордсмен Сергей Наталушко рассказал, что ему хватает пенсии в 20 тысяч рублей
Сергей Наталушко (справа)

Сергей Наталушко (справа). Фото: Александр Куликов / ИА «Спорт-34»

Бывший футболист «Сатурна» Сергей Наталушко рассказал о жизни после окончания футбольной карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам экс-игрока, ему хватает денег, и он доволен своим образом жизни. «Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? А в чем? За питанием стараюсь следить — это один из главных факторов для спортсмена», — рассказал Наталушко.

Бывший футболист, установивший рекорд чемпионата России, отметил, что за карьеру не смог накопить денег. «Женам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил», — добавил Наталушко.

Форвард выступал в элитном российском дивизионе за «Сатурн» с 1998 по 2000 год. Он вошел в историю первенства страны как самый возрастной автор забитого мяча. 17 мая 2000 года он забил гол в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней.

Алексей Гусев
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