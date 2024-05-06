Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 6 мая 2024Экономика

Магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптик Леус: на Земле началась геомагнитная буря интенсивностью до средней

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В ночь на 6 мая на Землю обрушилась геомагнитная буря. Об этом рассказал россиянам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передают «Метеовести».

«Прошедшей ночью к Земле добрались массы солнечного вещества, выброшенные первой из вспышек уровня Х, произошедшей еще позавчера, 3 мая. В такой ситуации, около полуночи геомагнитное поле перешло в слабо возмущенное состояние, а 4 часа 18 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня слабой магнитной бури класс G», — рассказал специалист.

По уточненным прогнозам метеорологов, магнитная буря интенсивностью от слабой до средней (класс G1-G2) продлится примерно до 15-16 часов по московскому времени. Специалисты уточнили, что даже от слабой бури метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт — головные боли, перепады давления или учащенное сердцебиение.

В середине апреля за сутки зафиксировали девять вспышек на Солнце. Сила геоударов составляла от 3 до 4 баллов в среду, 17 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР

      Вылетевших из аттракциона на Кубани детей сняли на видео

      В Белоруссии понадеялись на возобновление переговоров по Украине

      Магнитная буря обрушилась на Землю

      Россиянам назвали способы обезопасить аккаунт в Telegram

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше