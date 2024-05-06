Магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптик Леус: на Земле началась геомагнитная буря интенсивностью до средней

В ночь на 6 мая на Землю обрушилась геомагнитная буря. Об этом рассказал россиянам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передают «Метеовести».

«Прошедшей ночью к Земле добрались массы солнечного вещества, выброшенные первой из вспышек уровня Х, произошедшей еще позавчера, 3 мая. В такой ситуации, около полуночи геомагнитное поле перешло в слабо возмущенное состояние, а 4 часа 18 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня слабой магнитной бури класс G», — рассказал специалист.

По уточненным прогнозам метеорологов, магнитная буря интенсивностью от слабой до средней (класс G1-G2) продлится примерно до 15-16 часов по московскому времени. Специалисты уточнили, что даже от слабой бури метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт — головные боли, перепады давления или учащенное сердцебиение.

В середине апреля за сутки зафиксировали девять вспышек на Солнце. Сила геоударов составляла от 3 до 4 баллов в среду, 17 апреля.