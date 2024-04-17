Магнитная буря обрушилась на Землю
На Землю надвигается чувствительная порция геомагнитных ударов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
За последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. Уточняется, что сила ударов составит от 3 до 4 баллов в среду, 17 апреля. Ожидается, что к вечеру сила атак уменьшится до 2 баллов.
Как пишет «МК», что метеочувствительные люди могут ощутить в этот день недомогание, головокружение, головную боль и тошноту. В таком случае россиянам рекомендуется больше отдыхать, отказаться от алкоголя и гулять на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что в апреле ожидаются три мощных геошторма.
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце — поток заряженных солнечных частиц (его еще называют «солнечным ветром») может проникать в магнитное поле Земли и вызывать его колебания. Продолжительность бурь может составлять от нескольких часов до нескольких дней.