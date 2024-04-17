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08:39, 17 апреля 2024Экономика

Магнитная буря обрушилась на Землю

«МК»: 17 апреля Солнце атакует Землю геоударами силой от 3 до 4 баллов

Фото: RC / HB / Reuters

На Землю надвигается чувствительная порция геомагнитных ударов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

За последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. Уточняется, что сила ударов составит от 3 до 4 баллов в среду, 17 апреля. Ожидается, что к вечеру сила атак уменьшится до 2 баллов.

Как пишет «МК», что метеочувствительные люди могут ощутить в этот день недомогание, головокружение, головную боль и тошноту. В таком случае россиянам рекомендуется больше отдыхать, отказаться от алкоголя и гулять на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что в апреле ожидаются три мощных геошторма.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце — поток заряженных солнечных частиц (его еще называют «солнечным ветром») может проникать в магнитное поле Земли и вызывать его колебания. Продолжительность бурь может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

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      Марина Совина
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