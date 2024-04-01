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11:26, 1 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о грядущих магнитных бурях

«МК»: в апреле ожидаются три мощных геошторма

Фото: NASA / Unsplash

В апреле ожидаются три мощных геошторма. Первый период магнитных бурь накроет планету, предупреждают специалисты. Предварительный прогноз геомагнитной обстановки на этот месяц публикует «Московский комсомолец».

Ближайшая буря произойдет в период со 2 по 5 апреля. Ее спровоцирует новая корональная дыра, возникшая на поверхности Солнца. По сведениям НАСА, она в 20 раз превышает диаметр Земли. Поток плазмы, вырвавшийся из нее, движется со скоростью 2,9 миллиона километров в час.

Крупные геомагнитные возмущения грядут с 9 по 11 число. Серьезные колебания магнитосферы придутся на 19-22 апреля. В это время сила геоударов достигнет пяти баллов. 1 апреля геомагнитная обстановка будет стабильна, сила колебаний будет фиксироваться на уровне двух баллов.

Ранее российский ученый усомнился в негативном влиянии магнитных бурь на человека. Так, вспышечные события, произошедшие в марте, не оказали серьезного воздействия на организм. Правда, определенный риск возмущения магнитного поля несут для летчиков и космонавтов — на больших высотах происходит радиационное облучение.

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      Виктория Клабукова
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