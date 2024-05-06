ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ивановской области рассекретило заявление советскому правительству адъютанта лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Отто Гюнше, сделанное после Второй мировой войны.
В документе утверждается, что Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию.
Гитлер хотел ударить по силам США и Великобритании и заключить союз против Москвы
Как пишет Гюнше, Гитлер желал «всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались». Он планировал массированно ударить по американо-британским силам. После этого предполагалось заключить сепаратный мир и совместными силами воевать против СССР, «чтобы вместе с ними уничтожить большевизм».
В декабре 1944 года Берлин начал реализовывать план, однако из-за массированного наступления Красной Армии Германия бросила все силы на борьбу с советскими войсками. Из-за этого союзники зашли на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.
Адъютант Гитлера признал роль СССР в спасении союзников
Также в документе Гюнше признает, что натиск Красной армии в начале 1945 года «на всем фронте от Балтийского моря до Карпат» спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому вермахта.
Речь идет о Висло-Одерской операции, начавшейся 12 января 1945 года — на восемь дней раньше намеченного срока по просьбе британского премьера Уинстона Черчилля. Германии тогда пришлось перебросить войска с Западного фронта на восток.
Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию
Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и доставлен в Москву.