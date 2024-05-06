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08:00, 6 мая 2024Силовые структуры

ФСБ России рассекретила заявление адъютанта Гитлера. В нем говорится о плане нацистского лидера по союзу против СССР

ФСБ: адъютант Гитлера заявил о желании фюрера воевать против СССР вместе с США

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ивановской области рассекретило заявление советскому правительству адъютанта лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Отто Гюнше, сделанное после Второй мировой войны.

В документе утверждается, что Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию.

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Гитлер хотел ударить по силам США и Великобритании и заключить союз против Москвы

Как пишет Гюнше, Гитлер желал «всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались». Он планировал массированно ударить по американо-британским силам. После этого предполагалось заключить сепаратный мир и совместными силами воевать против СССР, «чтобы вместе с ними уничтожить большевизм».

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В декабре 1944 года Берлин начал реализовывать план, однако из-за массированного наступления Красной Армии Германия бросила все силы на борьбу с советскими войсками. Из-за этого союзники зашли на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.

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Адъютант Гитлера признал роль СССР в спасении союзников

Также в документе Гюнше признает, что натиск Красной армии в начале 1945 года «на всем фронте от Балтийского моря до Карпат» спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому вермахта.

Речь идет о Висло-Одерской операции, начавшейся 12 января 1945 года — на восемь дней раньше намеченного срока по просьбе британского премьера Уинстона Черчилля. Германии тогда пришлось перебросить войска с Западного фронта на восток.

Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию

Отто Гюншеадъютант Адольфа Гитлера

Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и доставлен в Москву.

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      Марина Совина
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