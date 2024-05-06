ФСБ рассекретила заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

ФСБ: Гитлер планировал переманить США и Британию на свою сторону

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию. Об этом говорится в рассекреченном ФСБ заявлении адъютанта Фюрера Отто Гюнше, передает РИА Новости.

Гитлер планировал массированно ударить по силам США и Великобритании. После этого ожидалось заключить сепаратный мир и совместными силами воевать против СССР.

В декабре 1944 года началась реализация плана, однако из-за массированного наступления Красной Армии Германия бросила все силы на борьбу с советскими войсками. Из-за этого союзники зашли на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия игнорирует ноту с требованием России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

