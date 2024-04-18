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13:00, 18 апреля 2024Мир

В МИД рассказали об отказе Германии признать геноцидом преступления нацистов

Захарова: ФРГ игнорирует требование РФ признать геноцидом преступления нацистов

Фото: ТАСС

Германия игнорирует ноту с требованием России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Власти ФРГ до сих пор не дали ответ на направленную в МИД Германии посольством России в марте ноту с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории Советского Союза», — отметила она.

Ранее Захарова рассказала, что Украина с Западом занимаются ядерным шантажом, говоря в Совете Безопасности (СБ) ООН о передаче им контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

По ее словам, 15 апреля представители западных стран в СБ ООН в ультимативной форме потребовали от России передать контроль над ЗАЭС. «Прямая цитата: "Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать"», — привела их слова представитель российского внешнеполитического ведомства.

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      Лина Пивоварова
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