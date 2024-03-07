Raiffeisen решили пригрозить из-за работы с Россией

Reuters: Австрийский Raiffeisen посетит эксперт по незаконным денежным потокам

Высокопоставленный сотрудник Казначейства США Анна Моррис решила посетить банки Австрии, чтобы пригрозить им вторичными санкциями. Об этом со ссылкой на американское посольство в Вене сообщает Reuters.

Занимающаяся незаконными денежными потоками эксперт по санкциям предупредит Raiffeisen и другие организации о рисках отключения от долларовой системы в случае нарушения ограничений при работе с Россией. Моррис обратится к властям и бизнесу с призывом изучить свое присутствие на российском рынке и принять меры «по смягчению последствий».

Как отмечают источники, австрийское руководство сопротивляется давлению США и требованиям разорвать все связи с Москвой. Чиновники полагают, что страны еще могут восстановить отношения. Российские власти также стремятся сохранить работу Raiffeisen, так как банк играет важную роль в обработке международных платежей.

Австрийский банк продолжает работу в России, несмотря на давление европейского регулятора, требующего от него четкого плана действий по уходу из страны и регулярных отчетов о проделанной работе. Raiffeisen заявляли, что продавать активы «по любой цене» не намерены. В июле прошлого года Reuters писало, что в банке медлят с уходом из России в надежде на смягчение геополитической обстановки.

В 2023 году чистая прибыль российского подразделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упала сразу на 35 процентов. Показатель опустился до 1,3 миллиарда евро по сравнению с 2,05 миллиарда в 2022 году. Сократился и чистый процентный доход российской «дочки» организации — на 8 процентов, до 1,4 миллиарда евро. Заметнее упали чистые комиссионные доходы — сразу на 43 процента, до 1,15 миллиарда евро.