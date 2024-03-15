В Белгороде четвертый раз за день запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о четвертой за день сирене ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Находящихся на улице граждан он призвал спуститься в укрытие или иное подобное безопасное место. Тем, кто находится в помещениях, он посоветовал не подходить к окнам, а также спрятаться в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Спустя 10 минут Гладков опубликовал сообщение об отмене сигнала ракетной опасности.

За прошедшие сутки в Белгородской области уже три раза запускали сирену ракетной опасности. Помимо того, в регионе утром в пятницу, 15 марта, перехватили семь снарядов чешской РСЗО Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.