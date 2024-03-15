Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:18, 15 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии рассказали об изоляции Бербок из-за плана по Украине

Меркурис: Бербок находится в изоляции по вопросу передачи ракет Taurus Киеву

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине. Об этом YouTube-каналу The Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

Он указал, что глава немецкой дипломатии оказалась в немногочисленном стане тех, кто поддержал предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона передать немецкие ракеты Лондону для дальнейшей переправки их на Украину.

По его мнению, даже «родная» партия Бербок — «Зеленые» — выступила против этой идеи. «Такое чувство, что настроения в Германии меняются. По-видимому, сейчас большинство немцев верят, что Россия победит в конфликте», — заявил эксперт.

Ранее депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт предупредила, что сторонники отправки крылатых ракет Taurus Украине рискуют жизнями миллионов немцев. Она добавила, что украинские войска в настоящее время настолько слабы, что «даже Taurus ничего не изменит», и предупредила, что поставки этого вида ракет лишь сделают Германию участником конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили требование Румынии вернуть золотой запас

      Разведчик рассказал о единственной подходящей для Украины французской бригаде

      Отдыхающая на Бали россиянка рассказала про треш-чаты для «склеивания» девушек

      В США рассказали про «убийственную связку» российской армии

      В Британии рассказали об изоляции Бербок из-за плана по Украине

      Учительница изнасиловала 12-летнего ученика на заднем сиденье машины

      НАСА перенесло запуск лунной миссии Artemis 5

      В Российской армии может появиться новая военно-учетная специальность

      Помощники Байдена не позволили ему поговорить с журналистами

      На Западе сделали открытие о состоянии экономики России перед выборами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше