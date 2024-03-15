В Британии рассказали об изоляции Бербок из-за плана по Украине

Меркурис: Бербок находится в изоляции по вопросу передачи ракет Taurus Киеву

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине. Об этом YouTube-каналу The Duran рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

Он указал, что глава немецкой дипломатии оказалась в немногочисленном стане тех, кто поддержал предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона передать немецкие ракеты Лондону для дальнейшей переправки их на Украину.

По его мнению, даже «родная» партия Бербок — «Зеленые» — выступила против этой идеи. «Такое чувство, что настроения в Германии меняются. По-видимому, сейчас большинство немцев верят, что Россия победит в конфликте», — заявил эксперт.

Ранее депутат нижней палаты парламента Германии (бундестага) Сара Вагенкнехт предупредила, что сторонники отправки крылатых ракет Taurus Украине рискуют жизнями миллионов немцев. Она добавила, что украинские войска в настоящее время настолько слабы, что «даже Taurus ничего не изменит», и предупредила, что поставки этого вида ракет лишь сделают Германию участником конфликта.