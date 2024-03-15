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18:28, 15 марта 2024Силовые структуры

В ДНР полицейские по горячим следам задержали разбойника

В ДНР задержали разбойника, похитившего из магазина 370 тысяч рублей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной Республике (ДНР) полицейские по горячим следам задержали разбойника, похитившего из магазина крупную сумму денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по ДНР.

По данным ведомства, в социальных сетях полицейские нашли видео, на котором фигурант нападает на магазин, забирает деньги и сбегает. К правоохранителям также обратился владелец торговой точки добавив, что неизвестный угрожал продавцу ножом и забрал из кассы 370 тысяч рублей.

Силовики оперативно установили личность преступника и задержали его. Мужчина уже был судим ранее за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельностей. Теперь против него возбудили дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»). Гражданину грозит до 12 лет колонии и штраф.

Ранее стало известно, что полицейские Тюменской области задержали 52-летнего местного жителя, который с оружием похитил из кассы банка более трех миллионов рублей по указанию кураторов.

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      Екатерина Кашурникова
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