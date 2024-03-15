В Кремле прокомментировали слова Макрона о противостоянии с Россией

Песков: Франция уже втянута в конфликт на Украине, хочет повысить вовлеченность

Франция уже втянута в конфликт на Украине и хочет повысить вовлеченность заявлениями президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с недавними высказываниями Макрона о противостоянии с Россией. Он отметил, что Франция уже косвенно вовлечена в конфликт на Украине.

«Да, безусловно, мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник, — да, для Франции, это очевидно», — заявил пресс-секретарь президента. Он отметил, что подобными заявлениями французское руководство показывает готовность повысить степень своей вовлеченности.

Ранее Макрон заявил о готовности Франции противостоять России. По его словам, страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны Москвы.