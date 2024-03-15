В Латвии заявили о депортации сотен россиян за незнание латышского

В Латвии заявили о депортации около 800 россиян за провал экзамена по латышскому

Из Латвии могут депортировать около 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране, об этом сообщила представитель управления по вопросам миграции Мадара Пуке в эфире латышского телеканала TV3.

«Латвийское управление по вопросам миграции передало пограничной службе данные россиян, не имеющих права на пребывание в Латвии, — если они еще находятся в стране, их депортируют», — сообщила представитель ведомства, добавив, что приказы о выезде будут выданы со сроком 30 дней.

По словам Пуке, речь идет о гражданах России, не сдавших экзамен по латышскому языку и не подавших заявление на вид на временное проживание на два года.

Ранее посольство России в Риге ответило на признание Латвией законной депортации россиян. В посольстве заявили, что поправки в миграционное законодательство Латвии могут разрушить судьбы многих тысяч российских граждан.