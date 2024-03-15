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22:05, 15 марта 2024Мир

В МИД России обвинили США в подталкивании народов к вымиранию

МИД России: США толкают целые народы к вымиранию, признавая наркоманию нормой
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обвинил США в подталкивании народов к вымиранию, фактически признавая наркоманию нормой поведения. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны сознательно идут на нарушение своих обязательств по конвенциям ООН, а также разрушают нормы морали. «В итоге целые народы толкают к вымиранию и вырождению», — заявил Вершинин.

Дипломат добавил, что, в отличие от западных стран, Россия «выбирает жизнь». «Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация», — подчеркнул Вершинин.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил Украину в превращении населения в разрешенных наркоманов после решения о легализации медицинского каннабиса.

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      Марина Совина
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